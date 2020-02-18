حلا الترك: أرفض أن أعتزل الفن من أجل عيون حبيبي!

كشفت الفنانة الشابة حلا الترك أنها ترفض فكرة اعتزال الفني من أجل عيون حبيبها المنتظر، مؤكدة: «أنا أشتغل وتعبت على نفسي ليش أعتزل؟! يعني أنت تغدر بي وتلعب بمشاعري وتخليني أعتزل وتاخد غرضك وفي الآخر مع السلامة؟!». جاءت تصريحات حلا في برنامج «‏‎كاربول كاريوكي» المذاع عبر فضائية sbc، ويقدمه الفنان السعودي هشام الهويش بصحبة الفنانة اليمنية أروى.

اقرئي ايضا : عبدالمحسن النمر ومهيرة عبدالعزيز، ينضمان لفريق عمل «المنصة»



وأضافت حلا خلال لقائها الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحب الفنانة أحلام وتحترمها وتقدرها بشكل كبير، وتعتبرها سندها في الوسط الفني. وأضافت حلا أنها لن تنسي أبداً الكلمة التي قالتها لها الملكة أحلام في بدايتها الفنية: «ستصيرين في يوم من الأيام مطربة الخليج الأولى».

يُذكر أن حلا مولودة لأب بحريني وأم سورية، بدأت مشوارها من خلال برنامج «ستار صغار» بالسابعة من عمرها الذي عُرض على قناة أبوظبي بعام 2009، لكن عرفها الجمهور وبدايتها الحقيقة في عام 2011 من خلال برنامج المواهب «عرب جوت تالنت»، واشتهرت وعرفها الجمهور بوصفها مطربة صغيرة. وبعد فترة أصدرت أغنية بابا نزل معاشه، ونامي، وبنتي الحبوبة التي وصلت متابعاتها إلى 265 مليون مشاهدة، واستمرت بالعمل بوصفها ممثلة ومغنية. وقدمت مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات: «هو وهاي وهي» وبث البرنامج على قناة «إم بي سي 1» في شهر رمضان لعام 2014.



Advertisements

شاهدي الفيديو :