عبدالمحسن النمر ومهيرة عبدالعزيز ينضمان لفريق عمل «المنصة»

يبدو أن مسلسل «المنصة» الذي تم تصويره في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، سيكشف عند عرضه الكثير من الحكايات المشوقة؛ لما يحمله العمل من أحداث متنوعة معاصرة تحاكي الأحداث اليومية الخفية في هذا الوقت، والتي سيشترك في الكشف عنها الممثل السعودي عبدالمحسن النمر والإعلامية مهيرة عبدالعزيز، بعد انضماهما لفريق العمل.

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وقد قامت الشركة المنتجة «فيلم جيت» بالتعاون مع شركة «الكلمة» بأبوظبي، ببناء وتجهيز أستوديوهات التصوير؛ كاشفة أنهم أوكلوا مهمة العمليات الفنية مع أهم المختبرات والأستوديوهات بين هوليود وبريطانيا والهند، ومنها مختبر «فوتو كم» الأمريكي العريق، بينما تقوم شركة «بيغ فيلم برودكشن» ومقرها لندن، بتنفيذ المؤثرات البصرية، بينما تقوم أستوديوهات رهمان الفائزة بجائزة الأوسكار عن فيلم: Slumdog millionaire على تنفيذ موسيقا المسلسل.

ويحمل مسلسل «المنصة» في قصته دراما اجتماعية تشويقية، تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، ويشارك به نجوم الصف الأول من الإمارات والوطن العربي وأمريكا، وهم الممثلون: مكسيم خليل، أحمد الجسمي، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، خالد القيش، وياسر النيادي، وسعود الكعبي، ويوسف الكعبي، لين غرة، خالد السيد، رهام قصار، ياري قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، جابر جوخدار، وأدهم مرشد، وغانم الزرلي، وبمشاركة الممثل معتصم النهار.

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ويشارك في العمل أيضاً النجم الأمريكي «دان كين»، المعروف بلعبه دور «سوبرمان» في السلسلة الشهيرة.

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