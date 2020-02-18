حقيقة وقف مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان استجابة لحملة المقاطعة

نفت أسرة مسلسل البرنس وقف تصويره بناءً على حملة المقاطعة التي قام بها البعض ضد محمد رمضان، وأكدت مصادر من داخل فريق العمل أن المسلسل جار تصويره حالياً، وأصدرت الشركة المنتجة بياناً لتوضيح تطورات التجهيز جاء فيه: يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد «البرنس»، الذي يتعاون فيه مع محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل؛ حيث تم الانتهاء من تصوير 40% من مشاهد العمل، الذي يقدم فيه محمد رمضان شخصية «رضوان البرنس»، الذي يدخل في صراعات مع إخوته الـ6 وهم أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، إدوارد، ريم سامي، رحاب الجمل.

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مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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ويسجل «البرنس» التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل «الأسطورة» عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وأعلى نسب المشاهدة، كما تعاون سامي مع رمضان في السينما خلال فيلم «جواب اعتقال»، الذي تم عرضه عام 2017؛ إضافة إلى تقديمه معه كليب «رايحين نسهر»، الذي طرح مطلع شهر يناير الجاري.

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