مصدر بليفربول يوضح: كيف يفكر صلاح حال انضمام مبابي؟

مع تزايد المطالبات بضرورة تعاقد ليفربول مع لاعب قوي في الخط الأمامي، على غرار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تحدث البعض عن ضرورة رحيل المصري محمد صلاح، نجم الفريق الحالي، بعد نهاية الموسم.

بعض نجوم ليفربول القدامى طالبوا بالموافقة على رحيل صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتعاقد مع مبابي لقيادة هجوم الفريق، معتبرين أن النجم المصري لن يقدم الجديد.

رغبة صلاح





"العين الرياضية" تواصلت مع مصدر داخل نادي ليفربول للتعرف على موقف محمد صلاح من الرحيل عن الفريق حال التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل، وكيف يفكر النجم المصري.

المصدر قال إن محمد صلاح سعيد للغاية في ليفربول هو وأسرته، ولا يفكر مطلقا في الرحيل عن النادي، حتى لو تم التعاقد مع أحد النجوم الكبار في مركزه.

صلاح بحسب المصدر، مستعد للبقاء مع "الريدز" موسما إضافيا على الأقل، حتى في حال انضمام نجم بحجم كليان مبابي.

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، لينجح في قيادة الفريق للفوز ببطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما حصل معه على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمين متتاليين، وبات قريبا من حصد لقب البريمييرليج.

دعم ليفربول

صلاح ليس هو الوحيد الذي يرغب في البقاء بالنادي الإنجليزي، إذ إن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يرغب هو الآخر في استمرار النجم المصري، ولا يفكر في رحيله.

وكانت "العين الرياضية" قد أشارت في وقت سابق إلى غضب كلوب من تلك الأحاديث، حيث عقد جلسة خاصة مع صلاح، نفى فيها وجود أي نية لدى النادي للتفريط فيه، مؤكدا له أنه غير قابل للمس، وأن قيمته في الفريق معروفة، والجميع يحترم ويقدر ما يقدمه لـ"الريدز".

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لماذا صلاح؟







التقارير الإعلامية اختارت رحيل محمد صلاح بالتحديد للمطالبة بضم مبابي بدلا منه، بسبب رغبته في المشاركة مع المنتخب المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو منتصف العام الحالي، ما يعني غيابه عن فترة التحضير للموسم الجديد، والجزء الأول منه.

صلاح أيضا سيكون مجبرا على ترك الفريق في منتصف الموسم، من أجل المشاركة مع المنتخب المصري الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية شتاء 2021، وهو الأمر نفسه الذي سيغيب السنغالي ساديو ماني، ما يعني فقد الفريق قوته الهجومية.

وعلى الرغم من مشاركة ماني لصلاح في الغياب عن الفريق من أجل كأس الأمم، فإن غياب النجم المصري المحتمل في بداية الموسم للمشاركة مع المنتخب المصري الأولمبي جعله صيدا لتوقعات الرحيل عن ليفربول.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية، على رأسها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا وباريس سان جيرمان الفرنسي.

لماذا مبابي؟





مبابي يمثل حلما لجماهير معظم الأندية الكبرى في العالم، بسبب قدراته الكبيرة، بالإضافة إلى سنه الصغيرة، حيث يبلغ من العمر 21 عاما فقط، ولكنه يعتبر أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.



ما زاد من ارتباط مبابي بالانتقال إلى ليفربول، التصريحات التي أدلى بها في وقت قريب، وأثنى خلالها على مستوى الفريق الإنجليزي، وعلى ظهيره ألكسندر أرنولد، في ظل النتائج القوية التي يحققها في الفترات الأخيرة.

ويعد ليفربول الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الكبرى الذي لم يتعرض لأي هزيمة، وبات قريبا من أي وقت مضى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، حيث قد يحسمه في حالة الفوز بمبارياته الـ5 المقبلة، قبل جولات من النهاية.