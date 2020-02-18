الرئيسية/توب ستوري/عمر كمال يُعلق على بوستر”عيد ميلاد جرحي أنا” لمكايدة هاني شاكر (صورة) عمر كمال يُعلق على بوستر”عيد ميلاد جرحي أنا” لمكايدة هاني شاكر

علق مطرب المهرجانات عمر كمال؛ على ما تدواله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من “بوستر” يفيد بغناء عدد من مطربي المهرجانات الشعبية، وهم: “حمو بيكا، حسن شاكوش، عمر كمال، فيلو، والموزع فيجو الدخلاوي”، مهرجان بعنوان “عيد ميلاد جارحي أنا” لمكايدة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وحول حقيقة هذا البوستر المنتشر أكد كمال لـ “القاهرة 24” أنه لا يعرف مصدره وهو عبارة عن شائعة اختلقها مؤيدو المهرجانات الذين هم ضد قرار النقيب هاني شاكر.

وتابع المطرب الشاب، أنه من المستحيل أن يعيد غناء أغاني أمير الغناء العربي على طريقة المهرجانات، لأنه يرى ذلك استهزاءًا بتاريخ الفنان الكبير قائلًا: “دي هاتبقى قلة ذوق”، مؤكدًا أنه على الرغم من اختلافه مع قراره فهو يحترمه ويحبه، ولن يفعل ما يسئ له.

وكشف عمر كمال أنه سيحاول مرة أخرى التواصل مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، من أجل إعادة النظر في قرار منعه نهائيًا من الغناء، ساعيًا الوصول إلى حل ودي والرجوع لنشاطه الفني مرة ثانية.

وفي وقت سابق، أصدرت نقابة الموسيقيين، برئاسة هاني شاكر، قرارًا رسميًا بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء نهائيًا، بسبب المخالفات التي تتعارض مع شروط العضوية.

وجاء نص القرار كالتالي: “قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب عمر محمد كمال والشهير بعمر كمال عن العمل اعتبارًا من تاريخة وذلك لما بدر منه من مخالفات، والتي تتعارض مع شروط العضوية الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته”.

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وأعلن منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، صباح يوم الاثنين، أنه تم منع المطرب عمر كمال من الغناء فى فرح بفندق “نوفيتيل المطار”.

واستكمل هندي: “قامت شرطة السياحة بإجراءات المنع، إيمانا بقرار مجلس إداره نقابة الموسيقيين برئاسه الفنان هاني شاكر، الذي وجه الشكر لأجهزة شرطة السياحة وأجهزة الدولة على التعاون لمنع ظاهرة المهرجانات من التفشي في المجتمع المصري”.

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