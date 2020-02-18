حمو بيكا يستعين بالرئيس والجيش لمواجهة هاني شاكر في مهرجان “فيرس كورونا” عبر يوتيوب

تحدى مطرب المهرجانات حمو بيكا قرارات نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، التي تفيد بمنعه هو وجميع مطربي المهرجانات من الغناء وإحياء الحفلات، وذلك بطرحه مهرجان جديدا يحمل اسم “فيرس كورونا” عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير” اليوتيوب”.

ونشر بيكا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورا يعلن فيه عن طرح مهرجان “فيرس كورونا” باليوتيوب، وتضمن عددا من النصائح الطبية، وذكرا لأعراض فيروس كورونا، وحديثا عن الصين وخسائرها من هذا المرض وعاداتهم الغذائية الغريبة فى أكل الحيوانات والزواحف.

مهرجان فيرس كورونا، غناء حمو بيكا وميسرة، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وتضمن حديثا عن الرئيس السيسي وبعض مفرداته مثل: “أنتم نور عنينا”، وورد ذكر اسم الجيش؛ قائلا: “إحنا طبعا معانا خلصانة علشان معانا رئيس وجيش يحمينا”.

وفي وقت سابق، تقدم ياسر قنطوش، محامي النقابة، ببلاغ لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته “حمو بيكا”، باقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف النقيب هاني شاكر.

وأكد “قنطوش” أن “بيكا” تعدى لفظيا على الفنان هاني شاكر، ووجه له السباب أثناء وجوده بمبنى النقابة.

وأوضح أن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، وهو غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

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وتم التحقيق مع حمو بيكا بعد وصوله إلى سرايا النيابة، لمدة ساعة كاملة، لاستجوابه في واقعة سب وقذف هاني شاكر ونقابة الموسيقيين أثناء وجوده للحصول على تصريح لحفل فني، وقيامه بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به ليظهر استياءه من اللجنة والنقابة لتعنتها معه.

وقررت النيابة إخلاء سبيل حمو بيكا، بعد التحقيق معه في واقعة اتهامه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف هاني شاكر، اعتراضا على رفض النقابة التصريح له بالغناء فى حفل بمدينة دمياط، واستمرار القضية حتى إحالتها لمحكمة جنح الدخيلة وحددت اليوم السبت أول جلسة لمحاكمتة.

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