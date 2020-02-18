ليلي علوي مع صاحبة السعادة ونجوم الفن

نشرت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، بعض الصور عبر حسابها الرسمي، وذلك بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ظهرت ليلى مع الإعلامية إسعاد يونس، و بعض نجوم الفن، وعلقت على الصور، قائلة : كانت حلقة قريبة أوي لقلبي واستعدنا فيها ذكريات عطا المراكيبي وحديث الصباح والمساء مع زملائي وعشرة عمري.

ويذكر ان الفنانه ليلي علوي شاركت في فيلم التاريخ السري لكوثر اخراج محمد أمين و لمياء عادل، تاليف محمد امين ، بطوله كلًا من عبد الرحيم حسن و فراس سعيد و محسن محي الدين و احمد حاتم و زينه.

وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

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