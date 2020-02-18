نرمين الفقى بالحجاب بعد انتهائها من مناسك العمرة

تعود الفنانة نرمين الفقى من المملكة العربية السعودية، إلى القاهرة بعد انتهائها من مناسك العمرة، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة خلال وقوفها أمام نافذة مطلة على شاطئ البحر مرتدية الحجاب بإحدى المطاعم، وعلقت قائلة: "من جدة إلى القاهرة مصر.. أم الدنيا".

يشار إلى أن الفنانة نرمين الفقى، حرصت مشاركة جمهورها بصور جديدة خلال أدائها مناسك العمرة، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام من قبل صورة من على جبل عرفات وكتبت عليها قائلة: "عرفات جبل الرحمة ربنا يكتبها للجميع".

كما ظهرت الفنانة نرمين الفقى بالحجاب والعباية الإسلامية فى الحرم المكى خلال أدائها العمرة، تلك الإطلالة المختلفة التي أشاد بها متابعوها الذين يتغنون بجمالها مع كل صورة تنشرها عبر السوشيال ميديا.

وجذبت الفنانة نرمين الفقى إليها الأنظار بعد حالة النشاط الكبيرة لها خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، والتى شملت إطلالات جديدة وفوتوسيشن وصور أخرى برفقة الدولفين وطائر البطريق، رغم قلة أعمالها خلال الفترات الماضية بالنسبة إلى أبناء جيلها.

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