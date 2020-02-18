محمد رمضان يغنى ويرقص على سيارته مع الجمهور فى "روض الفرج"

التف جمهور النجم محمد رمضان حوله في منطقة روض الفرج بشبر أثناء تواجده هناك، حيث صعد رمضان فوق سيارته وغنى ورقص مع معجبيه مما تسبب في إيقاف المرور في الشارع، حيث تعد هذه المرة ليست الأولى حيث اعتاد على التفاعل مع معجبيه في أي مكان يتواجد فيه سواء كان لتصوير عمل أيه أو المرور من منطقة أو شارع ما.

وينشغل محمد رمضان حالياً بتصوير مسلسله الجديد "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وشهد اليومين الماضيين شائعات حول السبب وراء الغاء فقرة محمد رمضان الغنائية في كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك والمقرر اقامتها بعد غدا الخميس في الامارات، حيث تم الإعلان منذ فترة عن احياء رمضان للحفل وفجأة تم الغاء الفقرة الخاصة به وسط أقاويل حول حملة مقاطعة محمد رمضان هي السبب الا أن رئيس اللجنة المنظمة أكد أن السبب وراء الغاء فقرة رمضان هو وجود 10 دقائق فقط للفقرة وهى قليلة على حجم نجومية وشعبية النجم المصرى.

أما بالنسبة لقصة محمد رمضان مع الطيار الموقوف عن العمل فشهدت تطورات في الساعات الماضية، بعد تحرير هذا الطيار بلاغًا للنائب العام اتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى سمعته وشرفه، وقال البلاغ الذي حمل رقم 10053 عرائض النائب العام، أن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

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