محمد هنيدي يتبرأ من تغريدة فيفي عبده ومحمد رمضان

كشف النجم محمد هنيدي، حقيقة التدوينة المنسوبة له والمنتشرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، عن الفنانة القديرة فيفي عبده، والنجم محمد رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأكد هنيدي، فبركة صورة التدوينة المتداولة عن فيفي عبده، ورمضان، قائلًا: "التويتشه مضروبة وفوفه طبعا حبيبتشي ، وماحدش يصدشق كل حاجه مكتشوبه ع النت عشان فوقيها اسم هنيدشي".

يذكر أن النجم محمد هنيدي شارك مؤخرًا في بطولة فيلمه الفارس واﻷميرة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وبطولة كل من دنيا سمير غانم، مدحت صالح، ماجد الكدواني، عبلة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، سعيد صالح، غسان مطر، عثمان عبد المنعم.

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