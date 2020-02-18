"الفيل الأزرق 2" ينافس على جائزة تمثال نفرتيتي الذهبي

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، مسابقة الفيلم المصري 2019 ، التي يديرها الناقد السينمائى سيد محمود، وتم اختيار الدكتور ياقوت الديب أمينًا عامًا للمسابقة .

وشكلت الجمعية لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير علي بدر خان وعضوية مدير التصوير الكبير سمير فرج والسيناريست أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة أمال عثمان .

يتنافس للفوز بجائزة تمثال نفرتيتى الذهبى الذى تهديه الجمعية للفائزين ستة أفلام وهى "الفيل الأزرق الجزء الثانى، الممر، الكنز الجزء الثانى، لما بنتولد، الضيف".

يقام حفل توزيع الجوائز في السادسة مساء الإثنين الموافق 24 فبراير المقبل بقاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة.

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" من تحقيق نجاحات كبيرة فى الايرادات، حيث حقق رقما قياسيا لأول مرة فى السينما بـ 104 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض فى مصر ومختلف الدول العربية.

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"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيستعين بحبوب الفيل الأزرق، فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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