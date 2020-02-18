جورج وسوف يلتقي ابنته لأول مرة منذ ولادتها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: يلتقي الفنان جورج وسوف ابنته من طليقته بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، للمرةِ الأولى بعد انفصاله عن والدتها منذ ولادتها عقب الضجة الإعلامية التي رافقت زواجهما عام 2014 واستمرت مع ولادتها.

وذلك بعدما أحيا حفلاً غنائياً في قطر التي دام غيابه عنها مدة 5 سنوات، منذ خضوعه للعملية الجراحية بعيد إصابته بجلطة خلال إقامته هناك.

إلا أنه وبحسب ما يتردد في وسائل الإعلام، فإن "الوسوف" بقي على تواصل بابنته التي تُدعى "عيون" من خلال اتصالات الفيديو. لكنه سيقابلها لأول مرة بعد أن بلغت من العمر 4 سنوات، علماً أنه سيمكث في قطر لفترةٍ طويلة ليُمضي معها وقتاً يعوضها فيه عن سنوات الفراق.



