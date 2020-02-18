يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
""الخليج 365"" من بيروت: يلتقي الفنان جورج وسوف ابنته من طليقته بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، للمرةِ الأولى بعد انفصاله عن والدتها منذ ولادتها عقب الضجة الإعلامية التي رافقت زواجهما عام 2014 واستمرت مع ولادتها.
وذلك بعدما أحيا حفلاً غنائياً في قطر التي دام غيابه عنها مدة 5 سنوات، منذ خضوعه للعملية الجراحية بعيد إصابته بجلطة خلال إقامته هناك.
إلا أنه وبحسب ما يتردد في وسائل الإعلام، فإن "الوسوف" بقي على تواصل بابنته التي تُدعى "عيون" من خلال اتصالات الفيديو. لكنه سيقابلها لأول مرة بعد أن بلغت من العمر 4 سنوات، علماً أنه سيمكث في قطر لفترةٍ طويلة ليُمضي معها وقتاً يعوضها فيه عن سنوات الفراق.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يلتقي ابنته لأول مرة منذ ولادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.