شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لجمهوره: "أنتم السبب فى كل حاجة حلوة بحياتى.. وبسببكم بتحارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد رمضان، أن جمهوره السبب وراء نجاحه وأن مشاركته لهم فى تفاصيل حياته يرجع لاعتبارهم عائلته، وأن هناك حرب ممنهجة عليه من كافة الاتجاهات، مشيرا أن السبب وراء ذلك أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية، موضحا أنه خلال فيديو المستشفى كان يقصد أنه عندما قيام أحد بخطأ ما لا يجوز إيقافه مدى الحياة.

وقال محمد رمضان عبر منشور على حسابه بموقع إنستجرام:"جمهورى وأهلى وناسى أنتم السبب فى كل حاجة حلوة فى حياتي ومشاركتى لكم فى تفاصيل حياتي لأنى بعتبركم عيلتى.. زى مابعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها بعرفكم لأن أنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي.. وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب المُمنهجة من مُعظم الاتجاهات".

وأضاف: "والسبب هو أن لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية.. والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبين رزق ربنا ليا وهو أنتم.. زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه إن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة.. العقوبة فعلا قاسية جداً انما مش قصدي الطيار خالص".

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وتابع:"والدليل أن كل الطيارين اللى سمحه بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى..ومع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامى غلط حذفته برضه احتراماً لكم.. ثقتى فى الله ثم فيكم إن الظلم لا ينتصر أبداً".



محمد رمضان

وشهد اليومين الماضيين شائعات حول السبب وراء الغاء فقرة محمد رمضان الغنائية في كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك والمقرر اقامتها بعد غدا الخميس في الامارات، حيث تم الإعلان منذ فترة عن احياء رمضان للحفل وفجأة تم الغاء الفقرة الخاصة به وسط أقاويل حول حملة مقاطعة محمد رمضان هي السبب الا أن رئيس اللجنة المنظمة أكد أن السبب وراء الغاء فقرة رمضان هو وجود 10 دقائق فقط للفقرة وهى قليلة على حجم نجومية وشعبية النجم المصرى.

أما بالنسبة لقصة محمد رمضان مع الطيار الموقوف عن العمل فشهدت تطورات في الساعات الماضية، بعد تحرير هذا الطيار بلاغًا للنائب العام اتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى سمعته وشرفه، وقال البلاغ الذي حمل رقم 10053 عرائض النائب العام، أن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.