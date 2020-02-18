شاهدوا..محمد هنيدي يسخر من فيفي عبده!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 فبراير 2020 08:54 مساءً - انتشر في الساعات الأخيرة، صورة تدوينة منسوبة لحساب النجم المصري محمد هنيدي عبر موقع تويتر، يسخر فيها من تعليق الفنانة فيفي عبده على أزمة محمد رمضان.
وسرعان ما تبادل المستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، لتحسم الصفحة الرسمينة لهنيدي كل ما أثير حول هذه التدوينة، وعلق كاتباً: “التويتشه مضروبة وفوفه طبعا حبيبتشي ، وماحدش يصدشق كل حاجه مكتشوبه ع النت عشان فوقيها اسم هنيدشي”.
يذكر أن آخر أعمال هنيدي كانت مسرحية “3 أيام في الساحل”، ويشاركه البطولة كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، أحمد فتحي، ومن إخراج مجدي الهواري.
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