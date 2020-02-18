هشام حداد بالشام قريبًا

تستمر قناة ” لنا” السورية في انتاج العديد من البرامج الترفيهية والاجتماعية، بعدما لاقت نجاحاً في نسبة المشاهدة على الصعيد الجمهورين السوري واللبناني.

وها هي القناة تستعد اليوم لإطلاق برنامجها الترفيهي الذي يكاد ان يكون نقلة نوعية بالنسبة لمقدم البرامج هشام حداد الذي حجز مكانه على جدولة برامج القناة الجديدة، لينطلق برنامجه الجديد “هشام بالشام” (اسم مبدئي) منتصف شهر آذار المقبل.

منذ الاعلان عن الخبر، أثار موضوع انتقال حداد الى “لنا” اعجاب جمهوره السوري الذي أشاد بالخطوة ، وهو المعروف عنه بانه يملك شعبية كبيرة في سوريا.

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انطلقت برومو البرنامج الجديدة وفيها يجلس “حداد” بين مجموعة من أصدقائه وهو يلعب الطاولة، معلناً عن إستعداده للسفر إلى الشام. ليشتري بطاقة سفر إلى سوريا ويدفع سعرها بالعملة السورية وينطلق نحو الباص.

البرنامج هو فني ترفيهي، يستضيف فيه حداد نجومًا من سوريا، لبنان والعالم العربي، أما مفاجاة البرنامج بالنسبة للجمهور السوري فهي تخصيص فقرة في كل حلقة لاستضافة مواهب سوريين في التقديم، ويقوم حداد بمساعدة ضيفه باختبار الموهبة، وفي ختام موسم البرنامج يتمّ انتخاب فائز ليتولى تقديم برنامج على “لنا”.

إذاً، يستعد نجم الكوميديا لإطلالته القريبة على جمهوره السوري والعربي، ومن المتوقع ان يلقى البرنامج نسبة مشاهدة عالية، نظراً لفكرته الجديدة ومخاطبته الجمهور السوري على طريقة حداد الفكاهي.