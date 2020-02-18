مروان الشامي… سلامتك

خضع الفنان مروان الشامي لعملية جراحية عاجلة وذلك بعدما تم نقله الى مستشفى كليمنصو في الحمراء عقب شعوره بآلام حادة في منطقة البطن.

وبعد اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين ان “الشامي” يعاني من التهاب حاد في الزائدة الدودية، ما دفع بالاطباء الى اجراء عملية جراحية عاجلة.

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وطمأن مروان الشامي جمهوره عبر حسابه على انستغرام، وذلك بعدما قام بالرد على محبيه الذين تمنوا له الصحة والسلامة.

نذكر ان “الشامي” كان قد خضع في صيف 2018 لعملية جراحية دقيقة تكللت بالنجاح.

من “الخليج 365” حمدالله على السلامة مروان.