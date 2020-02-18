روبين عيسى: طلعت من مشهد الموت.. وأوظف اللامنطق والعبث الذي نعيشه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أنهت الفنانة السورية روبين عيسى تصوير دورها في فيلم "عنها" تأليف وإخراج رباب مرهج وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، وصورت مشهدها الأخير في هذا الفيلم في أحد الشوارع بقلب العاصمة دمشق.

وتؤدي عيسى في الفيلم الشخصية الرئيسية التي يتحدث العمل عنها، وتظهر بشخصية "الممثلة" التي تواجه العديد من الظروف والأفكار والتفاصيل المختلفة في حياتها.

وأشارت عيسى إلى أن العمل يتضمن جانبا جاذبا لامسها كثيرا وأغراها الوجع الموجود بالنص والإنسانية التي يتمتع بها، مضيفة أن الغرابة في النص وطريقة العمل عليها، وأسلوب الطرح هي أمور أغرتها بشكل كبير إضافة إلى الاختلاف على صعيد الشكل والحدث.

وأعربت عن سعادتها بهذه التجربة برغم بعض الصعوبات التي واجهتهم، مشددة على ضرورة تشجيع أية تجربة تحمل اختلافا وتميزا.

وقالت إن توظيف اللامنطق والعبث الذي نعيشه في حياتنا وتفاصيلنا بشكل واقعي يحمل أهمية كبيرة، متمنية أن يلامس الفيلم الناس وأن يصل ما يريد فريق العمل إيصاله إلى الجمهور والمتابعين.

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وحول إطلالتها وكاركتر الشخصية؛ أوضحت أنه جاء تبعا لرأي المخرجة وقناعتها بشكل الشخصية، وهي تؤيد الرؤية الإخراجية بالمطلق، والتزمت بما تراه المخرجة رباب مرهج، مبينة أن هذا الكاركتر بخدم الشخصية وفكرة الفيلم ككل.

وفيلم "عنها" يتناول حكاية امرأة، هي الوطن ويتحدث عن الخيانة التي تحدث لها، وعن العذاب الذي تعيشه، والمعارك التي تخوضها في الحياة والآلام التي تتكبدها بسبب عدم إحساس الآخرين بها، فتعارك الحياة منفردة. ولتنطلق ساعية إلى التمرد، والعيش بقوة، والرفض لكل ما من شأنه أن يكسرها ويقيدها ويأخذها إلى حيث الوجع والضعف فتحيا في طقوس خاصة مع ذاتها ومع ضميرها.

بين المسرح والسينما والتلفزيون

وحول تنوع ما تقدمه الفنانة روبين عيسى بين المسرح والسينما والتلفزيون؛ قالت إنها لا تنظر إلى نفسها كنجمة أو فنانة إنما هي ممثلة تغريها فنون التمثيل وتهتم بتقديم الشخصيات المختلفة والمتنوعة، فهي قد انتهت قبل مدة من عروض مسرحية "هوى غربي" تأليف لوتس مسعود وإخراج غسان مسعود.

وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل على صعيد التلفزيون؛ لفتت إلى أنها أنهت تصوير مشاهدها في بعض لوحات مسلسل "ببساطة" وهو عمل كوميدي اجتماعي ناقد، كما تتحضر للبدء بتصوير مسلسل مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فضلت عدم الكشف عن تفاصيله حاليا مكتفية بالقول إنه اجتماعي معاصر.