كرم الشعراني: أجسد دور "الذكر" وليس الرجل في "عنها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أنهى الفنان السوري كرم الشعراني تصوير دوره في فيلم "عنها" تأليف وإخراج رباب مرهج وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وقال الشعراني لـ"فوشيا" من كواليس تصوير يومه الأخير إنه يؤدي شخصية الزوج الشاعر وهو زوج البطلة التي يتحدث عنها الفيلم. مضيفا أن شخصيته تمثل الذّكر في المجتمع الشرقي وليس الرجل، هذا الذكر الذي يعنف المرأة ويتسلط عليها ويستغلها بشكل سيىء.

ووصف التناقض في شخصيته وتركيبتها بالمميز لأنه يظهر عوالم أكبر للشخصية التي تتحدث عن شاعر مضطهد للمرأة وأنه من المفترض أن يكون الشاعر مرهف الحس رقيقا لكن من وجهة نظر درامية أوضح أن الفكرة هنا تأتي لإظهار الأقنعة التي يمكن للذكر أن يرتديها، فتارة يمكنه تأدية أي شخصية في المجتمع وتارة أخرى يتسلط على المرأة ويهملها وهذا ما قصدته المخرجة رباب مرهج.

وأضاف الشعراني أن رسالة الفيلم بشكل عام موجهة للذكر في المجتمع الشرقي وتقول له كفاك تسلطا وظلما وأفعالا سيئة ضد المرأة وعملنا على إظهار هذه الرسالة بشكل مميز وحقيقي.

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من جانب آخر؛ وحول تحضيراته للموسم الدرامي المقبل قال كرم إنه يصور مشاهده في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" إخراج وتأليف فادي سليم، وانتهى من تصوير مسلسل "ببساطة" مع المخرج تامر إسحاق وحاليا يواصل تصوير دوره في مسلسل "الحرملك" مع المخرج تامر إسحاق.

وأعرب عن سعادته بالعمل على شخصيتين مختلفتين مع المخرج تامر إسحاق واصفا العلاقة بينهما بالممتازة وأن التوافق في وجهات النظر سهل الوصول لإظهار الشخصيات بشكل مميز، كما ذكر بأنه لا يمكنه تنميط المخرج أو الممثل بنوع محدد من التمثيل لأنه بهذا المجال الآفاق مفتوحة أمام من يريد التميز.

كما انتهى الفنان الشعراني من تصوير مشاهده في مسلسل "الجوكر" وهو من إنتاج شركة قبنض وتأليف ماجد عيسى، وقال إن شخصيته تدعى "سودكو" وهو البائع في مقهى الجامعة الذي يتعرض للظلم والقهر ويتعرض لأزمة معظم خريجي الجامعة وهي أزمة الرجل المناسب في المكان المناسب، لأنه وبالرغم من ذكائه وكفاءته لم يجد المكان المناسب له مما يحوله دراميا إلى أماكن وأشياء أخرى فضل عدم الكشف عنها.

وحول مشواره الفني والصعوبات التي اعترضته في بدايته أكد أنه لم يتعرض لأية أزمة منذ بداية حياته العملية في هذه المهنة مبينا أنه بدأ طريقه خطوة بخطوة، معتبرا أن هذه الخطوات هي طريق النجاح الطبيعي والحقيقي.