"شامخ" لأصالة تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

اقتربت أغنية "شامخ" من 10 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها في شهر يناير الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان:عبد العزيز المهنى، توزيع: منتصر محمد علي. يذكر أن أصالة قد أحييت أحدث حفلاتها في ليلة عيد الحب على مسرح الماسة بالقاهرة، وقدمت ليلة مميزة جملت شعار كامل العدد وقدمت مجموعة من أغانيها "في خانات الذكريات، شامخ، في قربك، سامحتك كتير". Advertisements قد يهمك ايضاً: أصالة تنشر صورة من كواليس تصوير "شامخ" عبر "إنستغرام" أصالة تحصد 6.5 مليون مشاهدة بـ "شامخ" عبر موقع "يوتيوب"

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