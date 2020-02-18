شريف مجدي يكشف تفاصيل فيلمه الجديد «الحب والمصير»

كشف الكاتب والسينارست شريف مجدي الحطاب عن تفاصيل فيلمه الجديد "الحب والمصير"، قائلا: أن الفيلم سيجمع بين الدراما والأكشن والرومانسية كما يعبر عن الواقع الذى نعيشه بسلبياته وإيجابياته ، فتصنيف الفيلم إجتماعى ، كما سيجمع عدد من أبطال الكوميديا وعدد من نجوم الفن فى مصر وبعض البلدان العربية.

وقال السينارست والكاتب شريف مجدى الحطاب أن فيلم الحب والمصير سيعيد كثير من نجوم الفن الذين غابوا عن الشاشة لفترات، كما ان الفيلم تدور احداثه فى إطار ساسبنس أكشن من خلال علاقات إنسانية متشابكة، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الشهر المقبل بعد معاينة مخرج العمل عدد من أماكن التصوير وترشيح باقى فريق العمل.

وأضاف السينارست شريف مجدى الحطاب أن فريق العمل الذى وقع الأختيار عليه فى جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بالفيلم، وبحث عدد من الأسماء المرشحة الأخرى للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير، حيث من المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى القادم، كما أن الشركة المنتجة للعمل بدأت فى التعاقد على أماكن التصوير لإنجازه فى أسرع وقت. وأكد السينارست شريف مجدى الحطاب أنه كما قام بكتابة سيناريو الحب والمصير سيشارك ضمن أبطال العمل بدور تم تحديده من قبل المخرج ، كما سيكون الفيلم بوابة جديدة لمرور نجوم جدد على الساحة الفنية بشكل عام والإطار السينمائى بشكل خاص.

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