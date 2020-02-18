الطيار أبو اليسر يقود محمد رمضان للنائب العام‎

فجر منذ قليل مجدي حلمي المحامي بالنقض ومحامي الطيار أشرف أبو اليسر مفاجأة من العيار الثقيل حيث اعلن انه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان يحمل رقم 10053 المكتب الفني ، متهماً محمد رمضان بنشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي الى توجيه الجمهور والرأي العام الى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار اشرف ابو اليسر ، فتارة ادعى عليه بمطالبته بمبلغ تسعة ونصف مليون وتارة بالاستهزاء به اثناء تصويره احد اعماله داخل مستشفى.

و أكد مجدي حلمي على ان الفريق الفني والقانوني القائم على متابعة قضية ابو اليسر اجتمع حتى الساعات الاولى من الصباح واجتمع الرأي على تقديم البلاغ المتقدم ، انطلاقاً من ان الافعال التي ارتكبها محمد رمضان في حق الطيار ابو اليسر معاقب عليها قانوناً ، كما اشار الى انه لا علاقة بين الدعوى المقامة ضد محمد رمضان امام المحكمة الاقتصادية والبلاغ المقدم للنائب العام ضد محمد رمضان فكلاً منهما يسير في طريقه.

وفي ذات السياق استطرد حازم الطحاوي خبير الملكية الفكرية قائلا ان المشرع المصري اصدر حزمة من التشريعات بالسنوات القليلة المنصرمة تتصدى للجرائم المستحدثة في المجتمع المصري باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت لضبط ما افرزه الفضاء السيبراني من عشوائية تمس بسلامة و حرمة المواطن المصري ، مؤكداً على أن هذا البلاغ يضع محمد رمضان على خط المواجهة مع اتهامات بجرائم يعاقب عليها المشرع المصري بعقوبات مقيدة للحرية تصل مدتها الى خمس سنوات.

الجدير بالذكر ان الممثل ومطرب الراب محمد رمضان قد تخلف امس عن الحضور في اولى جلسات مقاضاته امام المحكمة الاقتصادية في الدعوى التي اقامها ضده الطيار اشرف ابو اليسر ، فلم يحضر هو اومن يمثله قانونيا.

وقد ابدى اندهاشه المحامي بالنقض مجدي حلمي في عدم حضور رمضان قائلاً " اسوأ حاجة في حياة الانسان انه مايقدرش حجم المشكلة اللي هو فيها " ، مشيرا حلمي انه تم تأجيل القضية لجلسة الاربعاء الموافق 26 من شهر فبراير الجاري.

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