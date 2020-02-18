حسين الجسمي يتألق في ختام حفلات ملتقى أبوظبي الأسري الثاني

أحيا الفنان حسين الجسمي، مساء أمس حفلاً غنائياً في ختام فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الثاني، بحضور جمهور إماراتي وعربي صغاراً وكباراً وعدد كبير من أصحاب الهمم وذلك في حديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي، متنقلاً برفقة أصوات الجمهور المرددين معه الأغنيات التي قدمها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



وأعرب الجسمي عن شكره الكبير لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذا التجمع الأسري الذي نُثر من خلاله الفرحة بين وجوه الأطفال والأخوة والأخوات الحاضرين الحفل الذي وصفه بالرائع والمنظّم بشكل متميز، مثنياً على جهودها ومتابعتها لشؤون الأسرة الإماراتية والعربية وإهتمامها الواضح فيها، وقال: "شكراً لأمنا أم الإمارات الغالية على كل شيء".

كما هنأ الجسمي في بداية الحفل بمناسبة عودة جنود الوطن الى أرض الدولة، ووصفهم بالرجال الذين رفعوا الراس وشرفوا الوطن ببطولاتهم، وقدم لهم الأغنية الوطنية "الصقور المخلصين" من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والحان محمد الأحمد.

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