برومو فيلم «العارف» لأحمد عز وتقييده بالسلاسل

طرح المنتج تامر مرسي البرومو الأول لفيلم "العارف" بطولة الفنان أحمد عز، وهو العمل المقرر أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الفطر المقبل، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، واعتمد فيه الأخير على عنصري التشويق والاكشن في الجذب الجماهيري.

وتضمن البرومو الكثير من مشاهد الأكشن والحركة، يعد الأضخم إنتاجًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

كما ظهر احمد عز، بأحد صفحات الشويال ميديا عبر انستجرام، وهو مقيد بالسلاسل، ضمن أحداث الفيلم، والمقرر عرضه فى موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

"العارف "بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

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