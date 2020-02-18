"يوم للستات" و"فتوى" يشاركان في مهرجان أفلام المرأة الأفريقية بالسنغال

ينافس فيلم "يوم للستات" للمخرجة كاملة أبو ذكري وفيلم "فتوى" للمخرج محمود بن محمود، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الرابعة من مهرجان أفلام المرأة الأفريقية في السنغال، المُقام في الفترة من 21 فبراير حتى 7 مارس.

مهرجان أفلام المرأة الأفريقية يُقام في العاصمة السنغالية داكار، وفي ثمان مدن إقليمية أخرى، تحمل الدورة الرابعة من المهرجان عنوان "المرأة في المقاومة"، ويُعرض فيها 60 فيلماً تتنوع بين الطويلة والقصيرة، والوثائقية، والرسوم المتحركة. كما تقام مناقشات واجتماعات بين صناع الأفلام والجمهور بعد العروض.

"يوم للستات" بطولة وإنتاج إلهام شاهين من خلال شركتها شاهين فيلم، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف هناء عطية، مديرة التصوير نانسي عبدالفتاح، ستايليست إيناس شاهين، وتشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داوود.

"فتوى" تأليف وإخراج محمود بن محمود، وبطولة أحمد الحفيان، غالية بنعلي، وسارة الحناشي، ومن إنتاج فنون التوزيع (تونس) - لي فيلم دي فلوف (بلجيكا).

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