حسين الجسمي يروج لحفل افتتاح مهرجان الفجيرة

القاهرة – لايف ستايل
يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي، الذي يقام غدا.
ونشر "الجسمي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للبوستر الدعائي للحفل، وعلق: "برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، يحفظه الله، نتطلع من خلال أوبريت حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون لترسيخ مكانة الفجيرة عربياً وعالمياً، كمنبر ثقافي وفني إماراتي نفخر ونعتز به".
وتقام فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، على مدار أيام في الفترة من 20 حتى 28 فبراير، ويشارك في المهرجان عدد من النجوم أبرزهم ديانا كرزون، مروان خوري، محمد عبده.
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