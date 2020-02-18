سيلفي ياسمين عبدالعزيز وهيدي كرم في "الجيم"

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل "الجيم".

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يحمل "كلبه".

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي "تحتسي" القهوة.

دوللي شاهين

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نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق "سناب شات".

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس "بدوية".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة عشرينية.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان محمد محسن.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له داخل سيارته.

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