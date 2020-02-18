عمرو يوسف يؤكد أنه ينام في غرفة أخرى بسبب ابنته

أكد الفنان المصري عمرو يوسف أنه ما يزال يخاف من حمل ابنته بيده؛ كونه لا يعرف سبب بكائها، موضحا أنه بدأ في التعامل معها عندما تمت ثمانية أشهر، لافتا إلى أن أول صورة التقطها معها كانت بعد ولادتها، وكان خائفا حتى أن الطبيب المشرف على ولادتها تدخل وشرح له كيفية حملها.وأضاف عمرو يوسف في تصريحات تلفزيونية قائلا: إن الطبيب بدأ في حملها ولفها يمينا ويسارا وهو ما جعله ينتقد فعله، مبينا: "اتنرفزت عليه وقولتله انت بتعمل إيه انت قالي عادي جسمها في الأول ملبن متخافش"، وأوضح أنه بسبب بكاء ابنته يترك الغرفة لزوجته الفنانة السورية كندة علوش لتولي شأنها كونه يستيقظ مبكرا للعمل في حال وجود تصوير.

وأشار الفنان المصري إلى أن "كندة" هي المسؤولة عن ابنتهما "حياة" في الفترة الحالية، موضحا أنه سيتولى شؤونها ويتقرب منها أكثر بعد فترة من الوقت، مبينا: "بتعلم فيها أنا وكندة وتمكنت أمها من جمع معلومات للمساعدة في تربيتها، بس لما متوقف بكاء طول الليل آجي على الفجر كده واروح أوضة ثانية وأنام فيها واحط المخدة فوق راسي عشان عندي شغل".

وأكد عمرو يوسف أن والدته ووالدة زوجته كندة علوش تتشاركان في تربية "حياة"، موضحا: "أمي سعيدة بحياة لأنها بنت أبنها البكري".

أقرأ أيضًا:

وخلال اللقاء المتلفز، كشف الفنان عمرو يوسف حقيقة لجوئه للبوتوكس والكورتيزون بسبب موقف محرج تعرض له قبل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأثار وقتها جدلا واسعا؛ لأنه ظهر بوزن زائد، موضحا أنه قبل الحفل أخبره شخص ما بضرورة عمل "ماسك" للوجه والرقبة كي يكون له "طلة" مختلفة ومظهر أكثر إشراقا، وأقنعه هذا الشخص بأن هذا "الماسك" بمكونات طبيعية.

Advertisements

وتابع عمرو يوسف: "الشخص ده قالي إن الماسك طبيعي وهيخلي وشي ينور وبعد الماسك أخدت الدش ودخلت ألبس البدلة ببص في المراية لقيت وشي منفخ بقفل الزرار لقيته مبيقفلش من عند الرقبة ووقتها اتخضيت واترددت أروح الحفل ولا لأ لإن الماسك عمل حساسية خلت وشي ورم ولكن قررت أروح المهرجان ووشي منفوخ وقالك بعدها ده تخن بعد الجواز وده تعبان وغيره".

وأضاف عمرو يوسف أنه اضطر في اليوم التالي لنشر صورة له وهو في الجيم، مبينا بقوله: "ظهرت رفيع وبشكل عادي، ووقتها قالوا: "ده بيخس بسرعة وده بيعمل بوتوكس وده واخد كورتيزون" ولكن مفيش حاجة اسمها بيخس بسرعة يا جماعة في يوم وليلة ده كان الماسك اللي نفخ وشي والله".

وكان الفنان المصري عمرو يوسف قد أعلن في نوفمبر 2018 عن ولادة طفلته الأولى "حياة" من زوجته الفنانة السورية كنده علوش عبر حسابه الخاص في "انستغرام"، وتلقّى يوسف التهاني من زملائه في الفن.

قد يهمك أيضًا: