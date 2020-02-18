خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا قصيًرا باللون الفضي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها. آخر أعمال لاميتا في السينما فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة عدد من الفنانين من بينهم رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه. قد يهمك أيضا: Advertisements لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة لاميتا فرنجية وسط الثلوج في جلسة تصوير جديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية بـ"الفضي" في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.