عمر كمال يعلم الأطفال كلمات "بنت الجيران" الجديدة

القاهرة – لايف ستايل
ظهر مطرب المهرجانات عمر كمال، أمام عدد من الأطفال وهو يغني أمامهم أغنية "بنت الجيران" بكلماتها الجديدة بعد تعديلها.
وحرص عمر كمال، على أن يردد التلاميذ معه الأغنية بكلماتها الجديدة دون ذكر جملة "خمور وحشيش".
ونجح المطرب تامر حسني، في الصلح بين مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال بعد الخلاف الذي وقع بينهما، ومنحهما جملة "بعدك مش قادر أعيش" لتكون بديلة لجملة "أشرب خمور وحشيش" في الأغنية.
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