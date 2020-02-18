رامي صبري يوجه رسالة لهاني شاكر

وجه الفنان رامي صبري رسالة لنقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، بشأن القرار الذي اتخذه بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء، الأحد الماضي.

ونشر "صبري" صورة للفنان هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "أستاذ هاني شاكر، الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالي، معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات في اجتماع كبير وتحطلهم قواعد في طريقه كلام الأغاني، يمشو عليها وتبقي مكتوبة وماضيين عليها والإعلام كلو يبقى شاهد عليها، بس بلاش تمنعهم عشان رزقهم وأهلهم وكمان عشان فيه جمهور كبير متابعهم".

واستكمل: "وأنا عارف إنك إنسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا كلنا طبعا، وعايز تحافظ على الفن في مصر وإحنا كلنا عايزين كده، بس بلاش تقطع رزقهم، وربنا يكرمك دايما على فعل الخير يا حبيبي".

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، اتخذت إجراءً حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، ونبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية بعدم التعامل معهم.

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وجاء في بيان النقابة، الذي حصل مصراوي على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".

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