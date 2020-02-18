أول تعليق من محمد رمضان على استبعاده من حفل السوبر المصري

قال سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، في مداخلة هاتفية له أمس مع برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب - إن هناك الكثير من الأخبار الخاطئة حول فقرة محمد رمضان في كأس السوبر المصري.

وأكد "العريفي" أن محمد رمضان فنان كبير، ولا يكفيه 10 دقائق لغناء الحفل، كما أوضح أن الفقرة الفنية التي ستسبق المباراة سيتم الإعلان عن تفاصيلها اليوم الثلاثاء.

ونشر "رمضان"، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو للمداخلة الهاتفية، وعلق: "كل الحُب والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعباً، تمنياتي بالنجاح والتوفيق لاتحاد كورة بلدي مصر، وشركة بريزنتيشن، تحيا مصر، ويوم موفق إن شاء الله".

يذكر أن محمد رمضان كان قد أعلن عن إحياء حفل السوبر المصري المقرر إقامته يوم الخميس القادم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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