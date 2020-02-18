تعليق كوميدي من محمد هنيدي على أغنية "بنت الجيران"

القاهرة – لايف ستايل
علق الفنان محمد هنيدي على أغنية "بنت الجيران"، التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي يغنيها حسن شاكوش وعمر كمال.
ونشر "هنيدي" صورة له من فيلم "جاءنا البيان التالي"، الذي جسد فيه شخصية امرأة، تتحدث بطريقة كوميدية، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وكتب هنيدي على الصورة :"وتجيشني تلاقيني ليسه بخيري".
يذكر أن اتخذت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، الأحد الماضي، إجراءًا حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية بعدم التعامل معهم.
وجاء في بيان النقابة، الذي حصل مصراوي على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".
جدير بالذكر أن لفنان محمد هنيدي، يواصل تصوير دوره في فيلمه الجديد "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.
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