رحيل منسق الأسطوانات البريطاني الشهير أندي ويذرال

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توفي منسق الأسطوانات البريطاني الشهير أندرو ويذرال المعروف بـ"أندي"، والذي اشتهر بإنتاج أغنية "سكريماديليكا" لفرقة "برايمل سكريم" عن 56 عاما بعد إصابته بانسداد رئوي، وفق ما أعلن وكلاء أعماله. حيث أشار البيان الصادر عن وكالة العلاقات العامة الخاصة به إلى أنه "كان يُعالج في المستشفى لكن، الدم تجلط الدم في قلبه. وكانت وفاته سريعة وهادئة".



وأضاف البيان: "عائلته وأصدقاؤه يشعرون بحزن كبير لوفاته ويحتاجون إلى وقت لاستجماع أفكارهم". مع الإشارة إلى أن تفاصيل جنازته "ستصدُر في الوقت المناسب".



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واشتهر "ويذرال" بعد إعادة توزيعه أغنيات ناجحة لفرق أبرزها "برايمل سكريم" بأغنية "لوديد" و"هاليلويا" لفرقة "هابي مونديز" و"وورلد إن موشن" لفرقة "نيو أوردر" التي أُنتِجَت خصيصا كجزء من حملة بطولة كأس العالم لكرة القدم في إنكلترا العام 1990.



وقالت "نيو أوردر" إن الفرقة "حزينة جدا" لسماع هذا الخبر فيما أضاف عازف الغيتار بيتر هوك "كان رجلاً لطيفاً. وكان يشاركنا دائماً الكثير من كلمات الحكمة". فيما وصفه "مينيستري أوف ساوند" المرقص الشهير الذي افتتح في 1991 في لندن، بأنه "سيد مهنته".

وقدّم أصدقاؤه النجوم تحية تقدير له مع إعلان وفاته: