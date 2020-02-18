شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام تتنافس فى مسابقة كتاب ونقاد السينما.. وعلى بدر خان رئيسًا للجنة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، مسابقة الفيلم المصرى 2019، والتى يديرها الناقد السينمائى سيد محمود، وتم اختيار الدكتور ياقوت الديب أمينًا عامًا للمسابقة.

وفي السادسة مساء الاثنين المقبل بقاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة، حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري 2019، والتي يديرها الناقد السينمائي سيد محمود، حيث تم اختيار الدكتور ياقوت الديب أمينًا عامًا للمسابقة.

وشكلت الجمعية لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير علي بدر خان وعضوية مدير التصوير الكبير سمير فرج والسيناريست أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة أمال عثمان.

Advertisements

يتنافس للفوز بجائزة تمثال نفرتيتى الذهبى الذى تهديه الجمعية للفائزين ستة أفلام وهى "الفيل الأزرق الجزء الثانى، الممر، الكنز الجزء الثانى، لمابنتولد، الضيف، أولاد رزق 2".

يقام حفل توزيع الجوائز في السادسة مساء الاثنين الموافق 24 فبراير المقبل بقاعة الإجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة.