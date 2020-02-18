شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام تتنافس فى مسابقة كتاب ونقاد السينما.. وعلى بدر خان رئيسًا للجنة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفي السادسة مساء الاثنين المقبل بقاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة، حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري 2019، والتي يديرها الناقد السينمائي سيد محمود، حيث تم اختيار الدكتور ياقوت الديب أمينًا عامًا للمسابقة.
وشكلت الجمعية لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير علي بدر خان وعضوية مدير التصوير الكبير سمير فرج والسيناريست أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة أمال عثمان.
يتنافس للفوز بجائزة تمثال نفرتيتى الذهبى الذى تهديه الجمعية للفائزين ستة أفلام وهى "الفيل الأزرق الجزء الثانى، الممر، الكنز الجزء الثانى، لمابنتولد، الضيف، أولاد رزق 2".
يقام حفل توزيع الجوائز في السادسة مساء الاثنين الموافق 24 فبراير المقبل بقاعة الإجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أفلام تتنافس فى مسابقة كتاب ونقاد السينما.. وعلى بدر خان رئيسًا للجنة التحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.