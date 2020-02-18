شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى قمر 14 في العاصمة الفرنسية باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة ليلي علوي عددًا من الصور لها على صفحتها بموقع "فيس بوك" في باريس وظهرت ليلي "قمر 14" بإطلالة مميزة بفستان من اللون الأسود وإكسسوارات حملت روح مصر.





وجود النجمة ليلي علوي في باريس جاء ضمن مشاركتها في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية المقام حاليًا في باريس العاصمة الفرنسية.





افتتحت فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتور عبلة الأسود رئيس المهرجان، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.









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وتواجد في حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.

رئيس المهرجان الدكتورة عبلة الأسود، قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما في الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفي والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

تنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".