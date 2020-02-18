شكرا لقرائتكم خبر عن "مينفعش".. قصيدة شعر من السقا إلى أيمن بهجت قمر بعد قرار اعتزاله تأليف الأغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقصيدة شعر، علق الفنان أحمد السقا، على إعلان المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، اعتزال تأليف الأغانى نهائيًا والتركيز على السينما والدراما والمسرح، وهو ما أثار العديد من ردود الأفعال من الفنانين والجمهورعلى السوشيال ميديا.

الفنان أحمد السقا، كتب قصيدة شعر عبر من خلالها عن رفضه اتخاذ أيمن بهجت قمر تلك الخطوة، قائلاً :"اللي أنت بتقوله يا بهجة ده.. مينفعش.. واللي ياخد مكان كبير.. مابيرجعش.. وأنت يابهجة.. اللي بتقوله ده مينفعش.. تحرمنا منك ليه .. دا كلامك طعمه حلو .. وفي كلام تاني ميستطعمش.. الي أنت بتقوله يابهجة .. ده مينفعش".



أحمد السقا

يشار إلى أن الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، سبق وأن وجهه الشكر لداعميه، مؤكدًا أن هدفه من إعلان الاعتزال هو الراحة، قائلاً: "الموضوع لا هو لقطة بدور عليها وإلا كنت عملت مداخلات أو طلعت في برامج ولا مثلا لحظة غضب أنا بدور على الراحة".

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وقال أيمن بهجت قمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "شكرًا لكل اللي دعموني واللي اتصلوا بيا بس أنا بتأسف لكوا الموضوع لا هو لقطة بدور عليها وإلا كنت عملت مداخلات أو طلعت في برامج ولا مثلا لحظة غضب أنا بدور على الراحة جايز أحن للأغاني وأكتب لنفسي بس خلاص أنا طلعت من المفرمة دي ربنا يقدرني اقدم أعمال درامية تعوض غيابي ده وهدعم المواهب".