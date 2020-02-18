شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة الدولى لأفلام التحريك ينطلق 27 فبراير حتى 5 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقد استقبل الملتقى أكثر من 450 عملا فنيا متنوعا ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة والمسلسلات والتترات والإعلانات والأغنية المصورة من 52 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى الأعمال المصرية، وقد انتهت لجنة المشاهدة من عملها نهاية الأسبوع الماضي وسيعلن عن الأعمال المشاركة بالمسابقات نهاية الأسبوع الحالي.

كما قررت اللجنة العليا للملتقي تشكيل لجنة تحكيم دولية واحدة، سيتم الإعلان عنها لاحقًا، لكل المسابقات والأعمال المشاركة في المسابقة على أن يتم تخصيص جائزتين لكل مسابقة تقدر قيمة الجائزة الأولى بخمسة آلاف جنيه، كما تقدر قيمة الجائزة الثانية بثلاثة آلاف جنيه.

وتنطلق الدورة الثالثة عشر لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، في الفترة من الخميس 27 فبراير حتي الخميس 5 مارس 2020 تحت عنوان العام المصري الروسي

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ستوديو السحر تأسس عام 1991 على يد المنتج السعودي العباس بن العباس حميد الدين، وأنتج أول فيلم مصري طويل شارك به العديد من الفنانين المصريين في مقدمتهم الفنانة لقاء الخميسي التي يكرمها الملتقى هذا العام.

كما قدم الاستوديو عشرات الأعمال الفنية منذ إنشائه للعديد من القنوات المصرية والعربية، بالإضافة إلى مقدمات برامج ومسـلسـلات، رسـوم متحركة وكمبيوتر جرافيك لمسلسل الأطفال "بـوجي وطمطم"، مـسـلسـل "شـبر ونص" 30 حلقـة بمدة 90 دقيقة 2002، مـسـلسـل "هـم يـضـحـك" 30 حلقـة 150 دقيقة رمضان 2003، "سـيد أكشـن" 15 حلقـة بمدة 75 دقيقة رمضان 2004، مـسـلسـل "هـم يـضـحـك" 15 حلقة بمدة 75 دقيقة رمضان 2005، مـسـلسـل "حـبـطـبـط " 15حلقـة بمدة 105 دقيقة 2006.