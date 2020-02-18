شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن ومحمد سلام يبدآن تصوير "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صباح اليوم الثلاثاء الفنانان محمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد سلام "فيديو" تصوير مسلسلهما "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" الذى ينتمى لنوعية مسسلسلات الـ15 حلقة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان المقبل، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيرى، وهو التعاون الأول بين فيديو وتوتة في الدراما التليفزيونية، وجمعت المشاهد الأولى بين توتة وفيديو وممثلين آخرين في مدينة أكتوبر.

مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ينتمى لمسلسلات الـ 15 حلقة، من المقرر عرضها في النصف الأول من رمضان المقبل، كما يعرض مسلسل آخر يتكون من 15 حلقة آخرى بعنوان "اتجاه عكسى" بطولة أمينة خليل، وسيتم عرض المسلسلين على مرحلتين خلال شهر رمضان المبارك.

وفى سياق آخر، يواصل محمد عبد الرحمن توتة تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، والمقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوم على انتهاء التصوير، وهو أول فيلم يجمعهما في عمل واحد بعد مسرح مصر.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم حول على ربيع وتوتة يسرقان بنك، حيث يظهران بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن التى اكتظت بها السينمات فى الفترة الأخيرة.

كما يعرض حالياً لـ محمد عبد الرحمن توتة فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، محققاً ايرادات كبيرة وصلت لـ 25 مليون جنيه منذ عرضه فى السينمات، ويشارك فى بطولته كل من النجوم فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أحمد العوضى، أحمد رزق، وآخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، انتاج سينرجى فيملز.