فن ومشاهير

كل ما يجب أن تعرفه عن المدير الفني الجديد لمهرجان الفيلم بمراكش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ريمي بونوم مديرًا فنيًا للمهرجان ولـ"ورشات الأطلس"، حيث تنطلق الدورة الـ 19 للمهرجان في الفترة ما بين 13 و21 نوفمبر 2020.


ريمي بونوم

وإليكم كل ما يجب أن تعرفه عن ريمي بونوم:

انطلقت مسيرة "ريمي بونوم" في لبنان حيث كان مكلفًا بمهمة ثقافية في المعهد الفرنسي ببيروت، قبل أن يشارك في تأسيس السينما المستقلة "Metropolis"

أنتج الفيلم الطويل اللبناني "كل يوم عيد" لصاحبته "ديما الحر".

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في 2009، تقلد منصب "المنسق العام" لأسبوع النقد بمهرجان "كان" حيث أنشأ ورشة "Next Step" لمواكبة عملية الانتقال من الفيلم القصير إلى الشريط الطويل، والتي يواصل الإشراف عليها منذ 2014.

انضم"ريمي بونوم" في 2018 إلى الطاقم الفني لمهرجان مراكش بصفته مبرمجا ومسئولاً عن "ورشات الأطلس" - المنصة الصناعية المخصصة لسينما القارة الأفريقية والعالم العربي.

يغادر "ريمي بونوم" مهامه كمسئول عن أسبوع النقد بعد الدورة المقبلة لمهرجان "كان" للإشراف على الإدارة التقنية لـ"مهرجان مراكش" و"ورشات الأطلس".

 

 

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