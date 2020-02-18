شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من فيلم "الأقصر" المشارك في مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى بجدة عن مشاركة فيلم LUXOR، "الأقصر" للمخرجة الفلسطينية زينة درّة بالمسابقة الرسمية للمهرجان وهو إنتاج مشترك بين مصر - المملكة المتحدة - الإمارات العربية المتحدة وهو من إنتاج محمد حفظي، وممدوح سابا وبطولة أندريا ريسبورو، مايكل لانديز، كريم صالح، شيرين رضا وننشر الصور الأولي من الفيلم.





فيلم الاقصر يتناول الفيلم قصة هانا وهي موظفة إغاثة بريطانية، تعود إلى الأقصر هربًا من القسوة التي واجهتها على الحدود السورية الأردنية، في المدينة الأثرية، حيث تلتقي بعالم الآثار سلطان (كريم صالح)، وهو شخص كانت تعرفه قبل زمن طويل، وبين التماثيل والآثار لحضارات عاشت واندثرت. ينطلق المهرجان من 12 إلى 21 مارس 2020 في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثًا إنسانياً عالميًا وفق اليونسكو، فيما يسلّط الضوء على المواهب المحلية في احتفالية سينمائية تعرض أهم إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم. Advertisements يعرض المهرجان 107 فيلم في برامجه حيث تضم أفلامًا روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، بما فيها 16 فيلمًا في المسابقة الرئيسية، و7 أفلام خارج المسابقة، و15 فيلمًا في برنامج العروض الكلاسيكية، و3 أفلام في برنامج أجيال، 5 أفلام تفاعلية تشمل تجارب الواقع الافتراضي، 11 فيلماً في سينما السعودية الجديدة، 13 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، 23 فيلماً في برنامج مخصص لأفضل إنتاجات العام، 17 فيلماً تجريبياً، ومشروع إنتاجي خاص يضم خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات.



فيلم الاقصر

يترأس لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية الفائز بثلاث جوائز أوسكار أوليفر ستون، وتضم أفلاماً تفتح الباب على العالم الذي نعيشه، بما فيه من تحديات وآمال، فيما تبرز فيها قضايا حقوق المرأة، ومشكلة العنف الأسري، وقضايا الهجرة، والأقليات المهمّشة. وتشارك في المسابقة أفلام من السعودية، لبنان، مصر، نيجيريا، أنجولا، منجوليا، الصين، الفلبين، بنجلاديش، الهند، كوسوفو، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، الولايات المتحدة، البرازيل، وكولومبيا.

المهرجان سيقوم بتوزيع جوائز نقدية تصل إلى 250 ألف دولار ضمن المسابقة الرسمية ومسابقة الفيلم القصير، حيث يحصل أفضل فيلم طويل على جائزة اليُسر الذهبي و 100 ألف دولار، وأفضل مخرج على جائزة اليُسر الفضي و 50 ألف دولار ، كما يتم منح جائزة اليُسر الفضي لأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة أفضل مساهمة سينمائية ويحصل الفيلم الفائز بجائزة الجمهور على مبلغ 50 ألف دولار، وأخيراً يمنح أفضل فيلم قصير جائزة اليُسر الذهبي، و 50 ألف دولار يتم تخصيصها لإنتاج الفيلم القادم، إضافة إلى برنامج إقامة فنية لمدة خمسة أشهر في جدة التاريخية.