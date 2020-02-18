شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل ينضم لأسرة مسلسل "لما كنا صغيرين" لـ ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الفنان هانى عادل على المشاركة فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، حيث بدأ تصوير مشاهده في إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة.

ويشارك فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالد النبوى، ومحمود حميدة، وأشرف زكى، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازى.

كان النجمان محمود حميدة وخالد النبوي قد انضما للمسلسل مؤخرًا، وصور أبطال العمل المشاهد في عدد من مواقع التصوير الداخلية بمنطقة السادس من أكتوبر، وحاليًا يواصل صناعه التصوير.

وكانت آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "كارمن"، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسر على ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف سامح مجدي، ويعد مسلسل "كارمن" البطولة الأولى لريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ودارت أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

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كما لعبت ريهام حجاج دور البطولة في إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقمستك"، ومسلسل "الكبريت الأحمر"، و"يونس ولد فضة"، ويبلغ رصيدها 24 عملا فنيا منها عشرة أفلام، و14 مسلسل.

بذكر أن آخر أعمال هانى عادل مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" والتي عرض على قناة on e في فترة الماضية، هو من بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة، وتقدم هبة دورها حكاية "براد شاى" بمشاركة هانى عادل ويظهرا متزوجين فى الأحداث وتحدث بينهما العديد من الأزمات، ويشارك فى الحكاية طونى ماهر ومى فخرى مع ظهور خاص للفنانة عبير صبرى فى الحلقات التى كتبها عمرو محمود ياسين ويخرجها محمد سلامة.