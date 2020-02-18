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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاد جون ترافولتا الـ66 ..تعرف على إجمالى ثروته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعرف النجم العالمي جون ترافولتا أنه واحد من أكثر النجوم جاذبية، حيث كانت وسامته محور أحاديث الكثيرين خلال فترتى السبعينات والثمانينات، و بفضل موهبته قدم سلسلة طويلة من الأعمال الفنية الناجحة ، فبدأ حياته المهنية في نيويورك في المسرح ، قبل التوجة التركيز في تقديم أعمال تليفزيونية وسينمائية بعد انتقاله إلى لوس أنجلوس، و اليوم احتفالا بعيد ميلاده الـ 66 نكشف عن ثروته التي قدرت بملايين الدولارات .
جون ترافولتا
وصلت ثروة جون ترافولتا الي 250 مليون دولار صافي، و هو ما أكدته عدد من التقارير التي تداولتها الكثير من المواقع الشهيرة و من أبرزها " نيت ورث" و " scintillatingstars " ، و كان النجم الشهير يعمل دائما باجتهاد علي زيادة ثروته .
يذكر أن جون ترافولتا الذي بدأ حياته الفنية في عام 1972 قدم عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين أعمال سينمائية و تليفزيونية ، و من أبرزهم " Saturday Night Fever " و " Moment by Moment " و " Staying Alive " و " The Experts " و " Look Who's Talking " و " Eyes of an Angel " و " White Man's Burden " و" She's So Lovely " و " The Drew Carey Show " و " Kirstie " ، و غيرهم .
جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا
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