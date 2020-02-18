شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لأبطال مسلسل Elite فى الموسم الثالث قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الإسباني الشهير Elite، مقطع فيديو يظهر من خلاله الملامح الأولى لأبطال المسلسل في الموسم الثالث والجديد المقرر طرحه يوم 13 مارس المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر مختلف مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو ظهر فيه أبطال المسلسل في الموسم الجديد.

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يذكر أن المسلسل الإسباني Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقع IMDB، ومن المقرر أن تظهر هذه الشخصيات في الموسم الثالث من العمل : صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، نانو (خايمي لورينتي لوبيز)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، ومن المقرر أن يعودوا جميعهم للموسم الثالث إلى جانب أعضاء فريق الممثلين الجدد: كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

وكانت قد تمت مشاهدة الموسم الأول من Élite، وفقًا لـ موقع Variety، من قبل أكثر من 20 مليون حساب خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.