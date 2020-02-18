فيديو| رانيا منصور ترد على شائعة ارتباطها بشريف سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفت الفنانة رانيا منصور شائعة ارتباطها بالفنان شريف سلامة، زوج الفنانة داليا مصطفى، بعدما تداول رواد مواقع ‏التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي بصحبة شريف بالسيارة.‏

وقالت رانيا، في تسجيل صوتي نشره برنامج "et" بالعربي: "ما فيش الكلام دا أبدا، احنا بنصور في لبنان، واللي جنبي دي ميرا دياب مرات مخرج المسلسل، وكنا في طريقنا للتصوير ومشغلين أغنية مصرية، وبنعمل فيديو، ومبسوطين، مافيش الكلام دا أبدا، أنا والله اتصدمت من الخبر".

يذكر أنه انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارا تفيد بانفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى.

ونشر الفنان شريف سلامة صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "أغلى ما في حياتي الحب كله، العمر كله، الحبيبة والصديقة، الزوجة الأم، كل حاجة في حياتي، عمري ما اتمنيت أكتر من كده، بحبك العمر كله".