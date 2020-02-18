فيديو| لطيفة تطرح كليب "حب بيغير ملامح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت المطربة التونسية لطيفة، اليوم، أحدث أغانيها "حب بيغير ملامح" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

وروجت لطيفة للأغنية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "دلوقتي على قناتي على اليوتيوب".

أغنية "حب بيغير ملامح"، من كلمات وألحان إسلام صبري.

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وطرحت الفنانة التونسية لطيفة، الأحد الماضي، أغنية "دمرت اللي ما يدمر" على طريقة الفيديو كليب، من ألبوم "أقوى واحدة" عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب".

أغنية "دمرت اللي ما يدمر" من كلمات وألحان مونتي.

وانتهت لطيفة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم: وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد، محمدي، محمود أنور.