محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيا الفنان مصطفى بسيط، الذكرى العاشرة لوفاة والده، حمدي بسيط.
وكتب مصطفى، تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "زى النهارده من 10 سنين توفى أغلى واحد فى حياتي الأب العسل الجدع أبو دم خفيف، رحمة الله عليك يا حبيبي وربنا يغفرلك ويعفو عنك ويرزق الجنة من غير حساب، ويقدرني أحافظ علي وصاياك ليا وسيرتك الطيبة في الدنيا، نسألكم الفاتحة علي روح البساطة حمدي بسيط، أهو هو ده أبسط خلق الله".
يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، أكرم حسني، ومن إخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى بسيط يحيي الذكرى العاشرة لوفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.