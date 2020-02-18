مصطفى بسيط يحيي الذكرى العاشرة لوفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان مصطفى بسيط، الذكرى العاشرة لوفاة والده، حمدي بسيط.

وكتب مصطفى، تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "زى النهارده من 10 سنين توفى أغلى واحد فى حياتي الأب العسل الجدع أبو دم خفيف، رحمة الله عليك يا حبيبي وربنا يغفرلك ويعفو عنك ويرزق الجنة من غير حساب، ويقدرني أحافظ علي وصاياك ليا وسيرتك الطيبة في الدنيا، نسألكم الفاتحة علي روح البساطة حمدي بسيط، أهو هو ده أبسط خلق الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، أكرم حسني، ومن إخراج أحمد الجندي.