6 أفلام تتنافس.. إعلان الفائز بمسابقة "الفيلم المصري" الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تعلن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الأمير أباظة، الفائز بمسابقة الفيلم المصري، يوم الإثنين المقبل، بقاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويدير المسابقة، الناقد السينمائي سيد محمود، وتم اختيار الدكتور ياقوت الديب أميناعاما للمسابقة.

وشكلت الجمعية لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير علي بدرخان، وعضوية مدير التصوير الكبير سمير فرج، والسيناريست أشرف محمد، والفنانة سلوى محمد علي، والناقدة آمال عثمان.

ويتنافس للفوز بجائزة تمثال نفرتيتي الذهبي، الذى تهديه الجمعية للفائزين 6 أفلام هي: "الفيل الأزرق الجزء الثاني، الممر، الكنز الجزء الثاني، لما بنتولد، الضيف أولاد رزق الجزء الثاني".