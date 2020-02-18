محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
قال الفنان عمر كمال، إنه لم يصدر منه أي مخالفة للقانون طيلة الـ4 سنوات التي قضاها عضوًا في نقابة المهن الموسيقية، قبل أن يصدر النقيب هاني شاكر قرارًا بوقفه عن العمل.
وأضاف "كمال"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب: "الأستاذ هاني شاكر في يوم من الأيام أعجب بأغنية لي اسمها "أبويا"، قولت له يزيدني شرف، وبشتغل له على حاجة تانية إن شاء الله عمل قريب جدًا".
وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، اتخذت إجراءا حاسما ضد مطربي المهرجانات، بعد حالة الجدل التي أُثيرت عقب حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، بمنعهم عن الغناء ووقفهم عن إحياء حفلات.
يذكر أن الفنان هاني شاكر غنى من ألحان عمر كمال أغنية بعنوان "أبويا" وقدمها على مسرح دار الأوبرا المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الإيقاف..عمر كمال يكشف عن تعاون جديد بينه وهاني شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.