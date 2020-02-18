رغم الإيقاف..عمر كمال يكشف عن تعاون جديد بينه وهاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان عمر كمال، إنه لم يصدر منه أي مخالفة للقانون طيلة الـ4 سنوات التي قضاها عضوًا في نقابة المهن الموسيقية، قبل أن يصدر النقيب هاني شاكر قرارًا بوقفه عن العمل.

وأضاف "كمال"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب: "الأستاذ هاني شاكر في يوم من الأيام أعجب بأغنية لي اسمها "أبويا"، قولت له يزيدني شرف، وبشتغل له على حاجة تانية إن شاء الله عمل قريب جدًا".

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، اتخذت إجراءا حاسما ضد مطربي المهرجانات، بعد حالة الجدل التي أُثيرت عقب حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، بمنعهم عن الغناء ووقفهم عن إحياء حفلات.

يذكر أن الفنان هاني شاكر غنى من ألحان عمر كمال أغنية بعنوان "أبويا" وقدمها على مسرح دار الأوبرا المصرية.