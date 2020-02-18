أحمد السقا يلقي شعرًا في أيمن بهجت قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان أحمد السقا على القرار الذي اتخذه الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر مؤخرًا، باعتزال كتابة الأغاني.

وكتب "السقا" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" شعرًا لأيمن بهجت قمر: " اللي إنت بتقوله يا بهجة ده مينفعش، واللي ياخد مكان كبير.. مابيرجعش، وانت يا بهجة اللي بتقوله ده مينفعش، تحرمنا منك ليه، دا كلامك طعمه حلو، وفي كلام تاني ميستطعمش، اللي إنتبتقوله يا بهجة ده مينفعش"

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر، قد نشر عبر حسابه بموقع "تويتر": "بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني".

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وتابع قمر: "هكتب أفلام مسرح مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى، هنتج بس، أنا بقالي ٢٨ سنه بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".

يذكر أن أيمن بهجت قمر يشارك في رمضان المقبل بمسلسل "فلانتينو" وهو من تأليفه وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.