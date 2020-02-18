هاني عادل ينضم لأبطال مسلسل "لما كنا صغيرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان هاني عادل على المشاركة في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، ليصبح أحدث المنضمين لفريق العمل.

وبدأ هاني تصوير مشاهده في فيلا بمنطقة مصر الجديدة.

كان النجمان محمود حميدة وخالد النبوي انضما للمسلسل مؤخرا، وصور أبطال العمل المشاهد في عدد من مواقع التصوير الداخلية بمنطقة السادس من أكتوبر، وحاليا يجري التصوير على قدم وساق خاصة وأن العمل سينافس في ماراثون دراما رمضان 2020.

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز "أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.